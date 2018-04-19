Молдова и Казахстан усиливают сотрудничество по линии МВД

В обозримом будущем Кишинев и Астана подпишут два соглашения по борьбе с незаконной миграцией и преступностью.

КИШИНЕВ, 18 апр — Sputnik. Кабмин Молдовы инициирует переговоры с Казахстаном о подписании двух межправительственных договоров. Соответствующее решение было принято правительством на очередном заседании в среду.

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Сотрудничество в рамках Соглашения о борьбе с нелегальной миграцией будет выражаться в обмене информацией и опытом, в выработке мер по предупреждению этого явления, а также в профессиональной подготовке сотрудников.

Второе соглашение касается борьбы с преступностью. Среди приоритетов молдавское правительство выделяет противодействие терроризму, экстремизму, торговле людьми, и преступлениям против жизни, свободы, здоровья граждан и др.

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Накануне, по данным прокуратуры по борьбе с организованной преступностью, из Молдовы был выслан 60-ти летний гражданин Казахстана, известный в криминальных кругах как Леха Семипалатинский. По версии следствия, он намеревался наладить канал поставок наркотиков из Казахстана в страны Европы.