Громкие отставки и назначения в мэрии Кишинева: новые – старые имена

Состав столичной администрации изменился: кто пришел, а кто остался в мэрии Кишинева.

КИШИНЕВ, 19 апр — Sputnik. В примэрии (мэрии) Кишинева объявили об изменениях в структуре мэрии. Все они были осуществлены в апреле.

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На пост руководителя главного управления по финансам назначена Ольга Урсу, а главой управления авторизации и дисциплины в сфере строительства стал Олег Маевски.

Исполняющим обязанности главы муниципального предприятия "Объединение зеленого хозяйства" стал Сергей Карп, а и.о. начальника предприятия "Городской автобусный парк" — Виталие Копач. Все кандидатуры утвердили по итогам проведенных конкурсов.

До проведения конкурса на вакантные должности в мэрии Родика Гуцу будет исполнять обязанности руководителя главного управления образования, молодежи и спорта, Виорика Негрей — замначальника генерального управления мэрии, Лучиа Качук — и.о. главы управления по защите прав ребенка.

Так как глава управления жилищно-коммунального хозяйства Петру Гонтя подал в отставку, исполнять обязанности главы этого подразделения стал Геннадие Дубицэ.

И.о. претора столичного сектора Чеканы на два месяца назначена Синилга Школьник.

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В мэрии сообщили, что 13 апреля освобождена с поста главы управления культуры Анна Кулева. Руководитель управления по налогам и местным сборам Георге Гаснаш перешел в Государственную налоговую службу. А замглавы подразделения мэрии, ответственной за сбор налогов, назначена Кристина Визитиу.

В середине января 2018 года столичная администрация объявила начало конкурса на должности руководителей семи управлений. Тогда местная администрация начала искать руководство для управления финансов, управления общественного транспорта и путей сообщения, управления торговли, общественного питания и услуг, управления образования, молодежи и спорта, управления по защите прав ребенка, управления жилищно-коммунального хозяйства, а также управления авторизаций и строительства.