Президентский подарок: что Додон преподнес Лукашенко

КИШИНЕВ, 19 апр — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон и белорусский лидер Александр Лукашенко, который в эти дни находится с официальным визитом в республике, обменялись подарками. Додон рассказал журналистам, что он преподнес в качестве презента своему коллеге из Белоруссии.

"Несколько ящиков вина и несколько бочек моего вина из Садова (родное село президента Молдовы — ред.). Мы делаем по пять с половиной или шесть тонн вина. И вот несколько сотен литров передаем. Еще (подарил) домашний мед. В Кондрице (загородная резиденция президента — ред.) делаем мед. И еще — орехи", — сказал Додон.

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