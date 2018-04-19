Детали обысков в ФК Dacia: с чем связаны проверки

Правоохранительные органы проводят обыски у руководства футбольного клуба Dacia: речь идет о финансовых нарушениях на миллионы леев.

КИШИНЕВ, 19 апр — Sputnik. Сотрудники прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам и Национального инспектората по расследованиям проводят обыски у руководителей и у персонала кишиневского футбольного клуба Dacia. Информацию Sputnik подтвердил глава прокуратуры Виталие Бусуйок.

"Речь идет о футбольном клубе Dacia. Другие детали пока не могу предоставить", — сказал Бусуйок.

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Обыски связаны с бывшим главой и владельцем команды Dacia Адланом Шишхановым, сообщил корреспонденту Sputnik источник, пожелавший остаться неназванным.

Собеседник рассказал, что бизнесмен также финансировал несколько молдавских команд. А позже уехал в Латвию, где также его деятельность была связана с футболом, он оказывал спонсорскую помощь местному футбольному клубу.

Источник отметил, что во время пребывания Шишханова в Молдове, отечественный футбол сотрясли скандалы, связанные с договорными матчами, однако доказать эти факты было крайне трудно.

Сейчас, как сообщил собеседник, бизнесмен подозревается в выплате заработной платы "в конвертах", что нанесло ущерб государственному бюджету Молдовы в особо крупных размерах.

Корреспондент Sputnik попытался связаться с административным директором ФК Dacia Русланом Кмитом, однако его телефон оказался отключен.