Объявлен бой беспределу на дорогах: в Молдове вырастут штрафы для водителей

КИШИНЕВ, 19 апр — Sputnik. Отныне водителям, которые нарушают правила дорожного движения, придется еще больше платить в виде штрафов. По крайней мере, молдавские власти всерьез задумались о том, чтобы ужесточить наказание. Проект нового закона предусматривает, что в Молдове будут введены более суровые штрафы за превышение скорости:



- на 10-20 км/час штраф составит от 600 до 900 леев (сейчас 300-600 леев);



— на 20-40 км/час нарушителю грозит наказание в виде штрафа в размере 900-1200 леев (сейчас 600 — 900 леев);



— более чем на 40 км/час сумма штрафа достигнет 1 500 — 1 800 леев (сейчас 1 200 — 1 500 леев).



Число применяемых штрафных очков останется неизменным.