Итог визита белорусской делегации в Молдову: заключены восемь соглашений

Молдова и Белоруссия углубляют двустороннее сотрудничество – подписаны еще восемь новых договоров.

КИШИНЕВ, 19 апр – Sputnik. Молдова и Белоруссия заключили в четверг восемь соглашений о сотрудничестве. Об этом сообщили в пресс-службе правительства нашей страны.

В Молдове 18-19 апреля находится белорусская делегация во главе с президентом этой страны Александром Лукашенко, который уже провел встречи с молдавским лидером Игорем Додоном и премьером Павлом Филипом.

"Республика Молдова и Республика Беларусь подписали сегодня восемь соглашений о сотрудничестве в области юстиции, здравоохранения, образования и энергоэффективности", — сообщили в правительстве.

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В сфере юстиции документ касается взаимодействия по вопросам судебной экспертизы. Соглашение предусматривает серию мер по укреплению профессиональных навыков работников этой сферы путем обмена опытом и проведения стажировок.

Кроме того, в рамках другого соглашения предусмотрена профподготовка медицинского персонала, гарантии оказания медпомощи гражданам Молдовы и Белоруссии, когда те находятся на территории одного из этих государств. Еще в договоре есть положение о распространении медикаментов и медицинского оборудования, продвижение инвестиционных проектов в области здравоохранения и обмен информацией по вопросу борьбы с эпидемиями.

Третий подписанный документ предусматривает сотрудничество в сфере энергоэффективности. Он направлен на то, чтобы повысить уровень использования возобновляемых источников энергии и альтернативных видов топлива.

Еще Молдова и Белоруссия будут проводить совместные мероприятия для развития сферы инноваций и исследований, а также реализовывать общие научно-технические проекты.

На уровне регионов заключены три соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве – Гомель-Гагаузия, Кобринский-Кагул и Ганцевичи-Леова.

Всего к настоящему моменту между Молдовой и Белоруссией заключены 93 двусторонних договора.