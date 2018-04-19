Додон рассказал, когда откроют авиарейс Кишинев-Минск

Президент Молдовы заявил, что уже летом может быть открыт прямой авиарейс, который свяжет столицу нашей страны и Минск.

КИШИНЕВ, 19 апр – Sputnik. В ближайшие месяцы должно наладиться прямое авиасообщение между Кишиневом и Минском. Об этом в четверг в ходе "Прямой линии" в соцсети "Одноклассники" заявил президент Молдовы Игорь Додон.

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По словам главы государства, соответствующий вопрос обсуждался и во время визита в Молдову, 18-19 апреля, президента Белоруссии Александра Лукашенко.

"Мы договорились, что постараемся побыстрее открыть авиарейс Кишинев-Минск. Последние полгода ведем переговоры по этому вопросу", — сказал Додон.

Как уточнил глава государства, молдавская сторона уже согласилась на первом этапе покрыть со своей стороны половину убытков, потому что рейс не будет прибыльным сразу.

"Вчера и сегодня мы обсуждали вопрос, чтобы Белоруссия покрыла свою половину. Таким образом, в ближайшие месяцы, хотя Александр Лукашенко мне сегодня говорил о начале июня, надеюсь, авиасообщение между нашими столицами появится. Думаю, что это серьезно облегчит путешествия и увеличит объемы торговли между нами", — сказал Додон.

В настоящее время из Кишинева можно напрямую вылететь в 35 городов мира.