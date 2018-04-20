Список улиц Кишинева, где отключат в пятницу электроэнергию

Компания Red Union Fenosa сообщает, что для улучшения качества предоставляемых услуг ожидаются отключения электроэнергии на некоторых улицах Кишинева, а также во многих населенных пунктах Молдовы.

КИШИНЕВ, 20 апр — Sputnik. Публикуем список улиц в Кишиневе, где в пятницу отключат электроэнергию.

Чеканы:

— ул. Кэрэмидарилор 23-79, 56-94, Ребряну 38/1, Св. Параскива 9-27, Мовиленин 1-51, 2-32, Узинелор 75 — в период с 09:00 — 17:00

© РИА Новости, Инфографика Рейтинг стран Европы по стоимости электроэнергии

— ул. М. Драган 32/2, 34 — в период с 09:00 — 18:00

Рышкановка:

— ул. Аеродромулуй 11, 11/2 — в период с 09:00 — 12:00

Буюканы:

— ул. Белски 16, ш. Болкань 1-9, 20, 3, Пескэрушилор 1-23, 6-34, 210, переулок Пескэрушилор 12, Петрикань 25/1, 218, 224, 230, 232, 232/1, Стрэшень 1-7, 2-6 — в период с 09:20 — 17:20

Также отключения электроэнергии ожидаются в населенных пунктах районов Анений Ной, Кагул, Кантемир, Комрат, Кэлэрашь, Кэушень, Чимишлия, Яловены, Оргеев, Стрэшень и др. Подробнее можно узнать здесь.

Более подробную информацию можно получить по телефону Red Union Fenosa: 022-43-11-11.