Сколько дней осталось для подачи декларации о подоходном налоге

Подоходный налог в Молдове с физических лиц за 2017 год: что нужно знать, подавая декларацию в Налоговую?

КИШИНЕВ, 20 апр — Sputnik. Физические лица могут подать декларацию о подоходном налоге за 2017 год до 2 мая включительно.

Согласно местному законодательству, в текущем году сумма налогооблагаемого дохода, с которого удерживается подоходный налог в 7%, составляет 31 тысячу 140 леев, а доходы выше этой суммы облагаются 18%.

Размер личного годового освобождения от подоходного налога составляет 10 тысяч 620 леев.

Льготное личное освобождение в 15 тысяч 840 леев выдается следующим категориям граждан:

заболевшим и перенесшим лучевую болезнь в связи с последствиями аварии на Чернобыльской АЭС;

лицам с ограниченными возможностями, которые пострадали из-за аварии на Чернобыльской АЭС;

родителям или супругам погибшего, или пропавшего без вести участника боевых действий по защите территориальной целостности и независимости Республики Молдова, а также боевых действий в Республике Афганистан; © Photo: Serviciul Fiscal de Stat Почему в Молдове стали платить еще больше налогов

получивших ограничение возможностей вследствие участия в боевых действиях по защите территориальной целостности и независимости Республики Молдова, а также в боевых действиях в Республике Афганистан;

лицам с ограниченными возможностями вследствие войны, лицам с ограниченными возможностями вследствие врожденного заболевания или заболевания с детства, лицам с тяжелым и выраженным ограничением возможностей;

пенсионерам — жертвам политических репрессий, впоследствии реабилитированным.

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Освобождение для супруги (супруга) при условии, что он (она) не пользуется личным освобождением составляет 10 тысяч 620/15 тысяч 840 леев, а освобождение на иждивенцев — две тысячи 340/10 тысяч 620 леев.