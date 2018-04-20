Депутат парламента Молдовы Зотя-Дурня сделала себе тату: на каком месте

КИШИНЕВ, 20 апр — Sputnik. Депутат фракции Либеральной партии Молдовы Алина Зотя-Дурня после свадьбы изменила не только фамилию, но и свой внешний вид. Любимица главного униониста страны Михая Гимпу сделала себе татуировку на запястье левой руки.

В регламенте парламента ничего не сказано о дресс-коде, который должны соблюдать депутаты. Факт наличия у либералки тату говорит о том, что у Зоти нет комплексов. Это подтверждает и ее любовь к откровенным нарядам, которые она не пренебрегает носить даже на пленарные заседания парламента. Возможно, что это отголоски ее бурной молодости, когда она успела попробовать себя в качестве певицы и модели. В частности, она позировала в нижнем белье и даже без бюстгальтера. Все эти снимки можно найти в сети.

© Photo : perfecte.md Алина Зотя

В парламенте Зотя-Дурня удивила коллег пикантным декольте. В таком виде либералка предстала перед еврочиновниками, которые находились с визитом в Кишиневе. А на встречу с генсеком Советы Европы Турбьёрном Ягландом, который пребывал с рабочей поездкой в Молдове, Зотя пришла в черно-белом платье-кимоно с глубоким вырезом.

© Facebook / Алина Зотя Депутат от Либеральной партии Молдовы Алина Зотя

Ни в регламенте парламента, ни в законе о статусе депутата не предусмотрено, как должен выглядеть законодатель. В законе лишь четко прописано: "депутат обязан строго придерживаться Конституции, закона, этических и моральных норм".