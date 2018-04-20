Как с пользой провести выходные: Цыпово и Старый Орхей ждут своих героев

Активный отдых - это вовсе не обязательно погоня за адреналином или походы по экзотическим местам.

КИШИНЕВ, 20 апр — Sputnik. Для тех, кто еще не определился, где и как провести предстоящие выходные, группа гражданских активистов приглашает посетить заповедники "Старый Орхей" и Цыпово.

Они как раз организуют 21 и 22 апреля в этих местах "экологическую акцию". Суть мероприятия проста и полезна: нужно очистить от мусора здешние поляны и долины. Дружная компания единомышленников, бесплатное питание и транспорт в оба направления обеспечивается за счет организаторов мероприятия.

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"Это социально-культурная акция, где все желающие — добровольцы, на общественных началах самостоятельно уберут территорию от мусора. Мы приветствуем всех, кому не безразлична судьба нашего красивого края, и призываем присоединиться и внести свой вклад, свое посильное участие в предстоящем событии", — сказала корреспонденту Sputnik активистка движения, телеведущая Нина Димогло.

Она отметила, что акция пройдет в два этапа: 21 апреля — в "Цыпово", а 22 апреля — в "Старом Орхее". Сбор команды начинается уже сейчас. Звоните по тел. +373 68505544; +373 79773333.