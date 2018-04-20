Девушка передумала: что сказали полицейские несостоявшейся самоубийце

Неудавшаяся попытка суицида в Кишиневе: полицейские отреагировали быстро и спасли жизнь 19-летней девушки.

КИШИНЕВ, 20 апр — Sputnik. Кишиневские полицейские спасли жизнь 19-летней девушки, которая намеревалась свести счеты с жизнью. Произошло это во время обхода патрульными столичного сектора Ботаника, которые получили сообщение от диспетчера службы 902 о том, что на улице Куза Водэ человек намерен покончить жизнь самоубийством.

"Прибыв на место происшествия полицейские увидели девушку, находящуюся на балконе квартиры на девятом этаже. Благодаря быстрой реакции сотрудников правоохранительных органов девушке не удалось совершить самоубийство", — сообщили в полиции.