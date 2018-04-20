Филип высказался по поводу совместного КПП на границе с Украиной

КИШИНЕВ, 20 апр — Sputnik, Дарья Чернега. В декабре 2018 года состоится открытие нового совместного пункта пропуска на молдавско-украинской границе — в селе Паланка. Об этом заявил журналистам премьер-министр Молдовы Павел Филип во время инспекции строительного объекта.

Пока на месте стройки установлены лишь массивные металлические конструкции. Однако, по словам главы кабмина, ранее была проделана большая работа по укреплению фундамента, возведенного на болотистой местности. Власти обещают, что пункт пропуска оснастят по всем современным стандартам. Например, там появятся полосы для автобусов, легковых автомобилей, для пешеходов и велосипедистов. Будет выделен отдельный коридор для грузового транспорта.

"Здесь будут проезжать и грузовые автомобили. Установят и сканеры, и весы. Сейчас грузовые машины здесь не проезжают, потому что логистика не позволяет, а потом появятся все виды транспорта и любой тоннаж", — заявил журналистам глава Пограничной полиции Молдовы Фредолин Лекарь.

Одним из крупнейших строений совместного КПП будет трехэтажное административное здание, где разместятся таможенники и пограничники Молдовы и Украины. На данный момент они уже осуществляют единый контроль и располагаются во временных помещениях.

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"Самый большой комфорт, который почувствуют граждане, это — сокращение времени на прохождение всех процедур — как таможенного, так и пограничного контроля", — заявил Филип.

По предварительным оценкам, время ожидания на таможне сократится на 20%. Как отметил глава представительства ЕС в Молдове Петер Михалко, прибывший на осмотр строительного объекта вместе с главой правительства, после сдачи в эксплуатацию совместного молдавско-украинского КПП в Паланке, пассажиропоток возрастет в два раза.