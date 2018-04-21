Хорошая новость для водителей: что запретили в Молдове полиции

Водителям на радость: в Официальном мониторе опубликовали поправки в Кодекс о правонарушениях – от чего избавили владельцев машин?

КИШИНЕВ, 21 апр — Sputnik. В Молдове полиция не будет снимать номерные знаки за неправильно припаркованный автомобиль. Соответствующая поправка в Кодекс о правонарушениях республики опубликована в Официальном мониторе страны.

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В правительстве и парламенте республики посчитали неэффективной практику снимать автомобильные номера за неправильную парковку, отметив, что подобная мера не решает проблему нерегламентированных стоянок.

Таким образом, аннулирован седьмой пункт статьи 439 Кодекса о правонарушениях, который предусматривал, что "сотрудники Инспектората по патрулированию снимают номерные знаки с неправильно припаркованных автомобилей". Номерные знаки снимались и возвращались водителю или владельцу транспортного средства после составления протокола на основе статьи 238, которая предусматривает, что "остановка или парковка в запрещенных местах влечет наложение штрафа в 5-10 условных единиц (250-500 леев) с начислением двух штрафных очков".

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Как заявляла ранее автор инициативы, глава парламентской комиссии по социальной защите, здравоохранению и семье Валентина Булига, из-за того, что номерные знаки снимаются, водитель или владелец автомобиля попадал в противоречивую ситуацию, так как он не мог передвигаться на этой машине, пока не вернут номерные знаки. За езду на авто без номеров нарушителю грозит штраф в 25-30 у.е. (1250-1500 леев) и четыре штрафных балла.