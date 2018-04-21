Когда суббота - не выходной день в Молдове

Чтобы иметь возможность устроить себе мини-каникулы, бюджетникам в Молдове приходится отрабатывать дополнительный выходной.

КИШИНЕВ, 21 апр – Sputnik. Суббота, 21 апреля, в Молдове объявлена рабочим днем. Это связано с тем, что ранее правительство страны утвердило дополнительный выходной – 30 апреля.

© Sputnik / Miroslav Rotari Новая праздничная дата может появиться в Молдове

Такое решение было принято еще в январе текущего года. Тогда кабмин одобрил постановление, по которому в 2018-м в стране у работников бюджетной сферы сразу четыре раза будут мини-каникулы.

Дополнительными выходными днями, по решению кабмина, в этом году стали 9 марта (пятница после Международного женского дня), 30 апреля (понедельник перед Международным днем солидарности трудящихся 1 мая), 24 декабря (понедельник перед празднованием Рождества по новому стилю), 31 декабря (понедельник перед Новым годом).

А отработать их должны 3 марта, 21 апреля, 8 и 15 декабря.

То есть еще три раза мини-каникулы в этом году у бюджетников будут.