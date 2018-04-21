Погодные рекорды Молдовы 21 апреля

КИШИНЕВ, 21 апр – Sputnik. В настоящее время в Молдове установилась теплая погода, но было так далеко не всегда. Стоит только вспомнить прошлогодние события, когда 20 и 21 апреля на республику обрушились сильнейшие снегопады. Сотни населенных пунктов тогда оказались обесточены, уничтожена большая часть урожая, повалены десятки тысяч деревьев. Часть из них, в основном в лесопосадках, до сих пор остается в таком виде.
Последствия апрельского снегопада 2017 года>>>
Самым теплым этот день на территории Молдовы был 68 лет назад, свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы страны.
В 1950 году воздух прогрелся до +29,8 градуса по Цельсию.
Разница между минимумом и максимумом температуры, зафиксированной в разные годы 21 апреля, составляет 30,4 градуса.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.