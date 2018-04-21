Погодные рекорды Молдовы 21 апреля

В апреле на территории Молдовы было не всегда так тепло, как сейчас – что рассказали в Госгидрометеослужбе.

КИШИНЕВ, 21 апр – Sputnik. В настоящее время в Молдове установилась теплая погода, но было так далеко не всегда. Стоит только вспомнить прошлогодние события, когда 20 и 21 апреля на республику обрушились сильнейшие снегопады. Сотни населенных пунктов тогда оказались обесточены, уничтожена большая часть урожая, повалены десятки тысяч деревьев. Часть из них, в основном в лесопосадках, до сих пор остается в таком виде.

© Sputnik / Miroslav Rotari Ожидается ли в апреле снегопад, и каким будет лето в Молдове - прогноз синоптиков

Последствия апрельского снегопада 2017 года>>>

Именно 21 апреля 2017 года оказалось самым холодным за всю историю наблюдений молдавских метеорологов. Тогда столбик термометра опустился до —0,6 градуса по Цельсию.

Самым теплым этот день на территории Молдовы был 68 лет назад, свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы страны.

В 1950 году воздух прогрелся до +29,8 градуса по Цельсию.

Разница между минимумом и максимумом температуры, зафиксированной в разные годы 21 апреля, составляет 30,4 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.