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Теплая погода

По-летнему жарко: точный прогноз погоды в Молдове на 22 и 23 апреля

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Тема:
Погода в Молдове (325)
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Ежедневно читайте на Sputnik точный прогноз погоды в Молдове, а также народные приметы и традиции.

КИШИНЕВ, 21 апр – Sputnik. В субботу на территории Молдовы ожидается теплая погода без осадков. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, в ночные часы будет +6, +11 градусов по Цельсию, а днем воздух в тени прогреется до +20, +25 градусов. 

Вишня в снегу
© Sputnik / Yana Zaharova
Погодные рекорды Молдовы 21 апреля

Ветер — западный. Его порывы достигнут 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление – нормальное. 

В последующие дни существенных изменений погоды не произойдет. Точно такая же температура воздуха ночью и днем, по прогнозу Госгидрометеослужбы, ожидается 22 и 23 апреля. После пройдут небольшие дожди и дневная температура снизится до +18, +23 градусов.

Праздники и народные приметы

В старину 21 апреля отмечали День Вадима Ключника. Считалось, что в этот день нужно особенно почитать воду и ее источники. Люди шли к открытым водоемам, чтобы почистить их, отомкнуть весенние пути. В те времена верили, что без подобных действий весны не будет.

Еще 21 апреля принято умываться ключевой водой и пить ее, поскольку считалось, что она обладала целебными свойствами, позволяла лечить самые разные болезни.

Трава к 21 апреля уже начинала пробиваться на поверхность, а предки верили, что в этот день Месяц с Солнцем встречается, и встречи эти могли сулить, как плохое, так и хорошее. 

Массивный пояс астероидов вокруг звезды, равной по размеру Солнцу
© AFP 2018 / NASA
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Добрая встреча приводит к ясной и теплой погоде. Это означало, что лето будет теплым. Если встреча была неудачной, то день был дождливым, и тогда говорили, что это очень плохой знак – скорее всего, летом будет неурожай и засуха.

А еще считалось, что ранние и короткие сумерки с красноватой луной были знаком теплого последующего дня. Облачность и туман – примета, которая сулит, что год будет неурожайным.

Земледельцы смотрели, если ком земли при падении рассыпался, то пора приступать к земляным работам и обработке грунта. Если 21 апреля зацветали яблони и груши, распускалась береза, можно начинать сеять овес.

Тема:
Погода в Молдове (325)

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Теги:
обычаи, апрель, весна, традиции, приметы, погода, прогноз, Госгидрометеорологическая служба, Молдова
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