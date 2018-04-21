В Кишиневе временно остановят движение транспорта: список улиц

Водителям на заметку: представлен список улиц, где в субботу могут возникнуть сложности при передвижении не авто.

КИШИНЕВ, 21 апр – Sputnik. Примэрия (мэрия) Кишинева объявила о временной приостановке движения транспорта на некоторых улицах столицы в связи с проведением работ по ремонту дорожного полотна.

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Местная администрация советует водителям быть внимательными и следовать дорожным указателям. Работы проводятся на улицах М. Когэлничану, А. Крихана, Университетской (все в секторе Центр), Каля Ешилор, Алба-Юлия (сектор Буюканы), на бульваре Мештерул Маноле (сектор Чеканы), бульварах Дечебал и Дачия (сектор Ботаника).

Кроме того, на бульваре Дачия 21 апреля будут наносить дорожную разметку, а в столичном секторе Рышкановка рядом с образовательными учреждениями обновят пешеходные переходы.