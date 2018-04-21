Два пожара в Кишиневе: в службу "112" звонили каждые несколько секунд

КИШИНЕВ, 21 апр – Sputnik. Жители столицы в шесть раз чаще звонили в службу "112", когда в Кишиневе произошли два крупных пожара.
В пятницу днем первым загорелось здание Института микробиологии и биотехники Академии наук Молдовы на улице Академическая, 1. Как сообщили в Службе "112", первый звонок поступил в 12.02, а в течение минуты об этом уже оповестили пожарных. Всего за пять минут о происшествии сообщили 74 человека, то есть звонили каждые 4 секунды.
Для ликвидации возгорания на место прибыли 14 спецмашин и более 100 спасателей, то есть весь гарнизон пожарных Кишинева. Возгорание полностью потушили чуть больше, чем за час.
Но уже в 13.13 поступило новое сообщение — загорелось здание торгового центра Lunedor, который расположен на улице Измаильская, 89/1. Менее чем за минуту диспетчеры передали информацию пожарным.
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В связи с этим инцидентом в службу "112" поступили 136 звонков, то есть в среднем обращались за помощью каждые 2 секунды.
Пожар ликвидировали за час. По предварительным данным, огонь успел распространиться на более чем 500 квадратных метров облицовки фасада и крыши. Специалистам предстоит установить обстоятельства и причины возгорания.