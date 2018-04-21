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Пожар в Кишиневе

Два пожара в Кишиневе: в службу "112" звонили каждые несколько секунд

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Количество обращений в единую экстренную службу из-за пожаров в молдавской столице выросло в разы.

КИШИНЕВ, 21 апр – Sputnik. Жители столицы в шесть раз чаще звонили в службу "112", когда в Кишиневе произошли два крупных пожара. 

Пожар на кладбище в Кишиневе
© Photo: dse.md
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В пятницу днем первым загорелось здание Института микробиологии и биотехники Академии наук Молдовы на улице Академическая, 1. Как сообщили в Службе "112", первый звонок поступил в 12.02, а в течение минуты об этом уже оповестили пожарных. Всего за пять минут о происшествии сообщили 74 человека, то есть звонили каждые 4 секунды.

Для ликвидации возгорания на место прибыли 14 спецмашин и более 100 спасателей, то есть весь гарнизон пожарных Кишинева. Возгорание полностью потушили чуть больше, чем за час.

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© Sputnik / Evghenii Panasenco
Дым от пожара в Институте биологии видел весь Кишинев

Но уже в 13.13 поступило новое сообщение — загорелось здание торгового центра Lunedor, который расположен на улице Измаильская, 89/1. Менее чем за минуту диспетчеры передали информацию пожарным.

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В связи с этим инцидентом в службу "112" поступили 136 звонков, то есть в среднем обращались за помощью каждые 2 секунды.

Пожар ликвидировали за час. По предварительным данным, огонь успел распространиться на более чем 500 квадратных метров облицовки фасада и крыши. Специалистам предстоит установить обстоятельства и причины возгорания.

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Одним пожаром Кишинев в пятницу не ограничился

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Теги:
частота, звонки, пожарные, возгорание, помощь, пожар, Служба "112", Кишинев
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