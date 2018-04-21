Определено, кто станет вице-директором Антикоррупционного центра Молдовы

В НАЦ организуют повторный конкурс, так как лишь один претендент выбран вице-директором структуры, а по закону их должно быть два.

КИШИНЕВ, 21 апр – Sputnik. Победителем конкурса на должность замглавы Национального антикоррупционного центра (НАЦ), проведенного в субботу, стала Лидия Киреогло. Об этом сообщили в НАЦ.

Конкурс организовали после того, как структура в конце марта осталась без вице-директоров. Тогда Вадим Кожокару объявил об отставке.

В итоге документы подали шесть претендентов – начальник одного из управлений Академии полиции Александр Патрашко, еще один сотрудник этого учреждения Вячеслав Гуцан, бывший сотрудник МВД Юрие Сливчук, преподаватель Госуниверситета Сава Маймеску, старший следователь по особым делам НАЦ Лидия Киреогло, а также Виолина Шпак, однако она в последний момент сняла свою кандидатуру.

© Sputnik / Евгений Панасенко Антикоррупционный центр Молдовы ждут перемены: это произойдет совсем скоро

В результате выбрали только Киреогло, хотя по закону в Национальном антикоррупционном центре должно быть два вице-директора. Таким образом, предстоит организовать повторный конкурс.

Киреогло 37 лет. Она закончила факультет права в ULIM. Работает в сфере юриспруденции уже 13 лет. Замужем, имеет двоих детей.

В середине декабря 2017 года парламент утвердил на пятилетний срок Богдана Зумбряну новым главой Национального антикоррупционного центра Молдовы. Согласно местному законодательству, глава НАЦ назначается на пятилетний срок большинством голосов депутатов без возможности назначения на новый срок. Вице-директоров Центра назначает парламент по предложению руководителя НАЦ, который выбирает кандидатов на основе конкурса. Таким образом, кандидатуру Киреогло должны утвердить депутаты.