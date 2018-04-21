В Молдове намерены изменить правила ввоза личных вещей

Минфин разработал поправки в положение о порядке ввоза в Молдову и вывоза с ее территории имущества физическими лицами: что нужно знать гражданам страны?

КИШИНЕВ, 21 апр – Sputnik. Министерство финансов представило на публичные обсуждения до 27 апреля изменения в положение о порядке ввоза в Молдову и вывоза с ее территории имущества физическими лицами.

Таким образом, предлагается текст "одежда, обувь, парфюмерия, косметика, средства гигиены и медикаменты, а также продукты питания" заменить на "предметы личного пользования", согласно части "g" статьи 2 закона о порядке ввоза в Республику Молдова и вывоза с ее территории имущества физическими лицами.

© Sputnik / Miroslav Rotari Путешествие с детьми за границу: Погранполиция Молдовы сделала уточнение

Как уточняется в данном законодательном акте, предмет личного пользования — это "любой предмет, предназначенный для личного пользования, потребления либо для бытовых нужд, включая личную одежду и обувь, постельное белье, оборудование для личного пользования или для хозяйственных нужд, парфюмерию, косметику, средства гигиены и лекарства, а также продукты питания и семейное имущество в пределах каждодневной личной необходимости, домашних животных, а также переносные инструменты, в которых соответствующее лицо нуждается при осуществлении своих занятий или профессии. Данное имущество не может быть предназначено для коммерческой или производственной деятельности".

Еще Минюст предлагает изменить текст части 6. Она будет выглядеть следующим образом: Таможенная служба разрешает ввоз на территорию Молдовы, в соответствии с подпунктом "с" части 1 статьи 5 вышеназванного закона, товаров, принадлежащих физическим лицам в связи с переездом на постоянное место жительства в Молдове при условии представления следующих документов:

разрешение на постоянное место жительства, удостоверение личности для лиц без гражданства или подтверждение о репатриации; других документов согласно положениям таможенного режима импорта.

Нововведением в этой части будет то, что ввезти на территорию Молдовы предметы личного пользования в соответствии с частью 1 (с) статьи 5 можно в течение 180 дней с момента получения разрешения на ПМЖ в Молдове, удостоверения личности для лиц без гражданства или подтверждения о репатриации.

То есть только в течение указанного срока физические лица имеют право "ввозить на территорию страны либо получать посредством международного почтового отправления или несопровождаемого багажа имущество при условии, что оно не предназначено для коммерческой или производственной деятельности, без уплаты таможенных платежей в связи с переездом на постоянное место жительства в Республику Молдова или получением этого имущества по наследству. Факт переезда на постоянное место жительства или получения наследства должен быть подтвержден соответствующими документами. Порядок предоставления данной льготы устанавливается Таможенной службой".

А еще планируется исключить положение, которое давало возможность ввозить в Молдову транспортные средства в соответствии с таможенными режимами импорта и временного ввоза только с разрешения Таможенной службы, которая обязательно проверяла законность переоборудования и соответствия стандартов данных автотранспортных средств действующим стандартам.