Процесс назначения чиновников в Молдове станет более открытым

КИШИНЕВ, 21 апр – Sputnik. Госканцелярия опубликовала проект изменений, которые планируется внести в решение правительства о применении положений закона о государственной должности и статусе госслужащего.

© Sputnik / Miroslav Rotari Чиновникам в Молдове снова хотят увеличить зарплату

Проект выставлен на публичные обсуждения до 27 апреля.

Предложенные поправки касаются объявления конкурса на вакантные должности госслужащих.

Так, Государственный орган, который организует конкурс, должен опубликовать на правительственном портале условия его проведения. Кроме того, соответствующая информация обязана появиться на официальном сайте соответствующего учреждения и на информационном панно в офисе госструктуры, проводящей конкурс. Оно должно располагаться на видном месте.

Еще одно обязательное условие – все эти данные следует разместить не позднее, чем за 20 календарных дней до старта конкурса.