Фотофакт: священное для Молдовы место очистили от мусора

КИШИНЕВ, 22 апр — Sputnik. Завершился субботник в Цыпова — одном из главных заповедников Молдовы. Десятки активистов очистили огромную территорию от мусора, оставляемого, увы, как местными жителями, так и туристами.

© Photo : Игорь Взоров Фотофакт: скальный монастырь в Цыпово более 100 лет назад

Цыпова, кстати, считают одним из наиболее ценных с точки зрения туризма мест в нашей стране. А некоторые уверены, что эта земля — священна. Говорят, что прежде здесь было святилище гетов. А в скалах столетия назад были выдолблены монашьи кельи — обитель действует с вынужденными перерывами едва ли не с пятого века.

Цыповo в кино и на любительском видео — лучшее >>>

"Это социально-культурная акция, где все желающие — добровольцы, на общественных началах самостоятельно убирали территорию от мусора. Мы приветствуем всех, кому не безразлична судьба нашего красивого края", — сообщила корреспонденту Sputnik активистка движения, телеведущая Нина Димогло.

А президент молодежно-спортивной федерации "Воевод" Николай Паскару решил продемонстрировать в соцсетях результаты общей работы. По словам Паскару, в Цыпова в ходе этих работ были высажены деревья.

В воскресенье же экологическая акция проходит в Старом Орхее. Ждем новостей!