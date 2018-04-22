Как фанера над Парижем? Нет, как жесть над Кишиневом

КИШИНЕВ, 22 апр — Sputnik. В соцсетях разместили фотографии явления в Кишиневе с виду неопасного, но по факту весьма угрожающего безопасности граждан.

© Sputnik / Miroslav Rotari Проблемная стройка: в Молдове растет число обманутых инвесторов

У так называемого Тираспольского рынка на проспекте Кантемира начали стройку некого объекта. Периметр огородили жестяным забором. Но то ли от ветра, то ли от нерадивости рабочих фрагменты забора не выдержали испытание временем, — несколькими днями, — и упали на тротуар.

Стройка на улице Албишоара: что там появится, и законна ли она >>>

Теперь люди вежливо обходят эти громоздкие и непредсказуемые металлические листы и с опаской косятся на весь забор — не ровен час, и улетит эта жесть, и пронесется над Кишиневом, как фанера… ну, а дальше вы знаете.