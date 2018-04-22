Ленин будет жить - имена граждан Молдовы в память о вожде

КИШИНЕВ, 22 апр — Sputnik. В воскресенье исполняется 148 лет со дня рождения Владимира Ильича Ульянова-Ленина, главного лидера Октябрьской революции 1917 года.

Личность Ленина, его роль в мировой истории и прошлом наших стран остается одной из самых спорных тем в среде и историков, экономистов и политологов.

© Sputnik / РИА Новости Революция-100: неудобный юбилей в странах бывшего СССР

Но имена, с коих Ленин был "зашифрован", никуда не делись — люди, их носящие, живут до сих пор. Все мы помним эти имена- аббревиатуры и имена-анаграммы: Владилен, Виден и так далее.

Так вот, по данным госпредприятия Registru, в Молдове есть 53 Вилена, 61 Вилена, 258 Владленов, 419 Владлен, 66 Владиленов, 81 Владилен, семь Вилоров (сокращённо от "Владимир Ильич Ленин организатор революции"), шесть Вилор и 101 Нинель (слово Ленин, прочитанное наоборот).

Кроме того, один человек в Молдове носит имя Ленин, а ещё 19 — фамилию Сталин.

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Кстати, в Кишиневе жил, как минимум, один человек с фамилией Ленин. Нам известно лишь то, что Петр Ленин погиб в 1964 году — на Проспекте молодежи его сбила машина.

Возможно, именно он похоронен на Мунчештском кладбище в столице. Как минимум, имя, фамилия совпадают. На ту же мысль наводит год смерти, отмеченный на надгробии, правда последнюю цифру различить сложно.