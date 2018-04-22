В Кишиневе открылся мотосезон 2018

Колонна мотоциклистов проехала по всему Кишиневу.

КИШИНЕВ, 22 апр — Sputnik. В центре Кишинева состоялось праздничное открытие мотосезона 2018.

Сотни байкеров из мотоклубов Молдовы собрались на мероприятие на центральной площади столицы. После этого колонна мотоциклистов, участников пробега, с оглушительным ревом проехала по Кишиневу 40 километров. Они проехали Ботанику, Центр, Рышкановку, Чеканы, Буюканы и окончили пробег у Кафедрального собора.

Организатором акции, объединяющей всех мотоциклистов Молдовы и стран ближнего зарубежья, стал мотоклуб Goldwing Club Moldova.