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Школьники среди учебников

Психолог дал свою оценку: школьная форма в Молдове - плюсы и минусы

© Fotolia / Sergii Kondrytskyi
Общество
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Эксперт Аурелия Балан рассказала, к чему может привести введение униформы для учеников молдавских школ.

КИШИНЕВ, 22 апр — Sputnik. В министерстве образования, культуры и исследований Молдовы предлагают ввести форму для учеников школ и лицеев, но эту инициативу поддержали не все сотрудники ведомства.

Психолог Аурелия Балан в эфире радиостудии Sputnik Молдова заявила, что среди учеников и родителей также мнения разделились.

"Униформа помогает детям чувствовать свою принадлежность к общественной группе, к учебному заведению. Некоторые считают это престижным. Но есть и те, кто не желает быть таким как все, хочет выделиться. Ведь одежда многое говорит о человеке", — объяснила собеседница.

Она подчеркнула, что в этом случае учащиеся будут искать новые способы для того, чтобы стать заметнее.

По мнению эксперта, дети в младших классах быстрее и проще адаптируются к новым правилам и униформе. А тем, кто старше, по ее словам, придется сложнее, ведь они уже привыкли к другой одежде для учебы. 

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"С точки зрения родителя, я тоже понимаю, что есть плюсы и минусы. Готовя ребенка в школу, я понимаю, что униформа нужна не одна. Нужно успевать ее стирать, ведь не получится посещать школу 5-6 дней в одном наряде", — отметила психолог.

Есть и такое мнение, что униформа поможет в борьбе с дискриминацией, так как есть дети из социально-уязвимых семей, которые одеваются хуже других.

"Молдавские бренды начнут производить униформу, потому что она будет продаваться. Цвет у формы и материал, скорее всего, будет примерно один и тот же. Но этикетка на одежде, знак бренда — разные. Поэтому неравенство в той или иной степени останется и приобретет новый характер", — подытожила Балан.

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Теги:
униформа, форма, ученики, школа, Молдова, Образование
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