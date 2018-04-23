Поторопитесь, остались считанные дни для подачи налоговой декларации

У граждан Молдовы осталась в распоряжении всего неделя для того, чтобы посетить налоговую инспекцию и заполнить необходимые документы.

КИШИНЕВ, 23 апр — Sputnik. Государственная налоговая служба напоминает, что срок подачи деклараций о подоходном налоге заканчивается 2 мая (включительно), а в понедельник, 30 апреля, который хоть и объявлен выходным днем, ведомство все же будет работать.

© Sputnik / Evghenii Panasenco В Молдове вся информация о банковских счетах граждан будет доступна налоговикам

Физические лица, граждане Молдовы, иностранные граждане и апатриды, которые обладают статусом резидента в нашей стране (находятся на территории Молдовы более 183 дней), располагают еще неделей, чтобы исполнить свои налоговые обязательства.

Государственная налоговая служба установила следующее расписание часов работы, в течение которых можно подать декларацию о подоходном налоге:

— 27 апреля 2018 — с 08:00 до 19:00;

— 28 апреля 2018 — с 8:00 до 15:00;

— 30 апреля 2018 — с 8:00 до 15:00;

— 2 мая 2018 — с 08:00 до 19:00.

Налоговики напоминают, что физические лица могут представить предварительно заполненную декларацию, которую можно получить в любом подразделении Государственной налоговой службы при предъявлении удостоверения личности.

Физические лица могут представить декларацию как на бумажных бланках, так и в электронном виде.