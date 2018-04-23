В мэрии Кишинева рассказали, почему ремонт дорог не проводится по ночам

Раскрыта тайна пробок в Кишиневе, или почему ремонт дорог в столице не проходил ночью: что говорят чиновники?

КИШИНЕВ, 23 апр — Sputnik. Пробки в Кишиневе, которые доставили многочисленные неудобства жителям и гостям столицы на прошлой неделе, были связаны в том числе и с ремонтом дорог. Многие жаловались на то, что слишком много времени приходится тратить на поездку, а другие задавались вопросом, почему ремонт дорожного полотна и нанесение разметки нельзя проводить ночью. Тайну раскрыл на заседании муниципальных служб в примэрии (мэрии) столицы глава ответственного за ремонт дорог предприятия Exdrupo Адриан Болдуреску.

"С прошлой недели начали наносить дорожную разметку. Пока у нас были некоторые сложности в связи с климатическими условиями, а именно — с температурой на поверхности. Пока мы не можем работать ночью, потому что нет тех 10 градусов, которые прописаны в инструкции краски", — сказал чиновник.

© Sputnik / Rodion Proca Кишинев "замер": причина - ремонт дорог и пробки

По его словам, приемлемые условия наблюдались в ночь с субботы на воскресенье. "Мы этим воспользовались и работали ночью. То есть, с субботы, когда у нас есть минимальный температурный комфорт для нанесения дорожной разметки, мы входим в режим. Таким образом мы можем работать как в течение дня, так и ночью", — отметил Болдуреску.

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Как отметила и.о. примара (мэра) Кишинева Силвия Раду, по прогнозам синоптиков, "температура поднимется до +27, а ночью до +15. Поэтому интенсивно работайте ночью".