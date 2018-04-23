Мэрия Кишинева и пожары: Силвия Раду ответила "сюрпризом" на "сюрприз"

После пятничных пожаров в Кишиневе исполняющая обязанности мэра Силвия Раду решилась на жесткие меры и задалась вопросом, почему это не было сделано предыдущим руководством столицы.

КИШИНЕВ, 23 апр — Sputnik. Причины пожара, который произошел на прошлой неделе в торговом центре Lunedor, расположенном на улице Измаильская, обсуждались на заседании муниципальных служб примэрии (мэрии) Кишинева в понедельник. И.о. столичного градоначальника Силвия Раду потребовала изъять разрешающие документы на деятельность экономического агента, из-за которого произошло возгорание.

"Большим сюрпризом для всех стало, что во второй раз в этом же торговом центре происходит пожар и, если не ошибаюсь, то по одной и той же причине. Полиции предстоит представить отчеты, а затем мы потребуем отозвать все документы, разрешающие деятельность экономического агента, который во второй раз спровоцировал пожар и поставил под угрозу жизни людей", — сообщила Раду.

По ее мнению, "повезло, что инцидент произошел днем, а не вечером, когда в спортивном зале, находящемся рядом с помещением этого экономического агента, было бы много посетителей".

"Меня удивляет, почему это не произошло изначально, то есть после того, когда в 2016 году произошел первый пожар. Но мы не можем позволить, чтобы в будущем повторялись возгорания в этом заведении. Поэтому прошу ответственных лиц следить за развитием ситуации", — добавила Раду.

В ходе обсуждения выяснилось, что экономический агент работал без заключения пожарных, а возгорание произошло на той же кухне.

© Sputnik / Miroslav Rotari Как тушили два пожара в Кишиневе: фото с места происшествия 16

"Да, мне объяснили причину. Там используют масло рядом с вытяжкой. Из-за высоких температур происходит возгорание. Поэтому надо отозвать все документы, чтобы не допустить гибели людей", — подчеркнула Раду.

По ее словам, что касается второго здания, которое горело на прошлой неделе на улице Академическая, то чиновникам предстоит проверить соблюдение норм безопасности.

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В пятницу, 20 апреля, первым загорелось здание Института микробиологии и биотехники Академии наук Молдовы на улице Академическая, 1. Звонок о происшествии поступил в 12.06. Для ликвидации возгорания на место прибыли 14 спецмашин и более 100 спасателей, то есть весь гарнизон пожарных Кишинева. Специалисты установили, что огонь охватил тысячу квадратных метров крыши здания. Пожар полностью потушили чуть больше, чем за час.

Но уже в 13.13 поступило новое сообщение — загорелось здание торгового центра Lunedor, который расположен на улице Измаильская, 89/1. Пожар ликвидировали за час. По предварительным данным, огонь успел распространиться на более чем 500 квадратных метров облицовки фасада и крыши.