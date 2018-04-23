Названы версии, из-за чего произошли два крупных пожара в Кишиневе

Первые версии спасателей по поводу возникновения двух серьезных пожаров, которые напугали в прошлую пятницу жителей столицы.

КИШИНЕВ, 23 апр — Sputnik. Специалисты Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям МВД Молдовы представили первые версии возникновения пожаров на улицах Академическая, 1 и Измаильская, 89/1, которые произошли в столице в пятницу.

"В случае с пожаром в Институте микробиологии и биотехники специалисты взяли в расчет две версии: короткое замыкание в сети электропитания мобильного оператора и неосторожность с открытым огнем", — отметили в инспекторате.

Что касается пожара на улице Измаильской, 89/1, то предварительных версий тоже две: нарушение правил противопожарной защиты при работе с вытяжкой и короткое замыкание.

"Окончательные причины будут включены в отчеты Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям после установления всех обстоятельства возникновения пожаров", — заключили в ведомстве.

В пятницу, 20 апреля, первым загорелось здание Института микробиологии и биотехники Академии наук Молдовы на улице Академическая, 1. Звонок о происшествии поступил в 12.06. Для ликвидации возгорания на место прибыли 14 спецмашин и более 100 спасателей, то есть весь гарнизон пожарных Кишинева. Специалисты установили, что огонь охватил тысячу квадратных метров крыши здания. Пожар полностью потушили чуть больше, чем за час.

Но уже в 13.13 поступило новое сообщение — загорелось здание торгового центра Lunedor, который расположен на улице Измаильская, 89/1. Пожар ликвидировали за час. По предварительным данным, огонь успел распространиться на более чем 500 квадратных метров облицовки фасада и крыши.