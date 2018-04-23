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Президент Молдовы Игорь Додон. Архивное фото

По два флага: президент Молдовы рассказал о подписанной им инициативе

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Молдавский лидер подписал инициативу о легализации исторического знамени, а также о том, что будет с официальным флагом республики.

КИШИНЕВ, 23 апр — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон сообщил, что подписал инициативу о дополнении закона "О государственном флаге Республики Молдова" пунктом о том, чтобы знамя Штефана чел Маре было легализовано в качестве исторического. 

Стяг господаря Молдовы Григория Александра Гики, середина XIX века
© Sputnik / Николай Костыркин
Исторические знамена и флаги Молдовы
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"На прошлой неделе Национальная комиссия по геральдике при президенте Молдовы одобрила присвоение законного статуса "исторического государственного символа республики" знамени, которое нес Святой Штефан Великий 12 сентября 1485 года", — написал Додон на своей странице в соцсети Facebook.

Он отметил, что "подписал законодательную инициативу о дополнении закона "О государственном флаге Республики Молдова" (Историческое знамя)".

"В первую очередь, мы передадим историческое знамя в 300 населенных пунктов, подписавших декларации о сохранении государственности и независимости Республики Молдова. Впоследствии оно будет направлено и в другие населенные пункты страны", — добавил Додон.

По его словам, "использование исторических знамен наряду с национальными регулируется законодательствами целого ряда стран, среди которых Литва, Болгария, Хорватия, Финляндия, Греция, Латвия и другие".

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"Представленная инициатива не ставит перед собой цели заменить государственный флаг Республики Молдова, но мне хотелось бы, чтобы мы признали наше историческое знамя, так как оно является частью истории страны, которая не дает нам право предать забвению истоки молдаван", — сказал президент.

Он также отметил, что инициатива призвана повысить интерес общества к истории и культуре Молдовы, внести свой вклад в воспитание в гражданах духа патриотизма, а также в укрепление государственности республики.

Ранее Додон объявил в Молдове 2018 год годом Штефана Великого (Штефана чел Маре). Штефан Великий был одним из видных правителей Молдавского княжества, он правил страной с 1457 по 1504 годы.

Согласно Конституции Молдовы, государственным флагом республики является триколор. Цветные полосы расположены вертикально в следующей последовательности от древка: синяя, желтая, красная. В центре, на желтой полосе, изображен государственный герб. На историческом флаге Молдовы изображена голова тура на красном поле. А 27 апреля в Молдове отмечается день Государственного флага республики.

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Теги:
исторический флаг, флаг, инициатива, Игорь Додон, Молдова
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