Новый предмет: что будут изучать в молдавских школах с 1 сентября

КИШИНЕВ, 23 апр — Sputnik. Министерство образования, культуры и исследований Молдовы разрабатывает концепт модуля цифрового образования, оно станет составляющей частью предмета "технологическое образование" и будет изучаться с первого класса уже с 1 сентября.

© Sputnik / Руслан Кривобок Реформы в Молдове: от сокращения дисциплин в школах до отказа от оценок

Для подготовки учителей Государственный педагогический университет имени Иона Крянгэ запустит пилотный проект "Класс будущего", который предусматривает создание центра повышения знаний, оснащенного самым современным оборудованием.

На необходимость пересмотра школьного куррикулума обратил внимание премьер страны Павел Филип.

"IT-индустрия, образование представляют будущее Республики Молдова. В информационную эпоху цель образования — не только генерировать знания, но и предоставлять возможности, чтобы ребенок изобретал и открывал, сформировав, таким образом, поколения, которые смогут созидать, демонстрировать творческий подход и нестандартное мышление", — заявил Филип.

По его словам, "у инвестиций есть своя цена, это правда, но мы должны понимать, что столько же или даже больше нам стоит отсутствие этих инвестиций".