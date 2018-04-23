Молдавский паспорт стало получить проще: что изменилось

КИШИНЕВ, 23 апр — Sputnik. Процедура получения молдавского гражданства упрощена. Как сообщили в Агентстве государственных услуг страны, соответствующие изменения вступили в силу в конце прошлой недели. Теперь лица старше 18 лет, родившиеся на территории Молдовы, независимо от того, имеют ли они гражданство другого государства и проживают в республике или за рубежом, смогут по упрощенной процедуре получить молдавское гражданство.

© Sputnik / Miroslav Rotari Парламент Молдовы против двойного гражданства у офицеров СИБа

Таким образом, эти лица будут признаны гражданами Республики Молдова с момента подачи соответствующей заявки. Находящиеся в стране претенденты могут обратиться в любую Службу выдачи документов, удостоверяющих личность, или в многофункциональный центр Агентства госуслуг. За рубежом люди могут обратиться в дипломатические представительства и консульские учреждения Молдовы. При подаче заявки человек должен представить удостоверяющие личность документы и акты гражданского состояния. У кого нет указанных документов, будут идентифицированы в порядке, установленном действующим законодательством.

По статистике, за последние годы процедура получения молдавского гражданства посредством признания стала наиболее востребованной.

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"Примерно 85% заявителей выбирают эту процедуру. В прошлом году поданы тысяча 554 заявки на получение гражданства Республики Молдова, из которых тысяча 309 — путем признания. В конце первого квартала нынешнего года зарегистрировано 287 заявок, а 245 из них рассмотрены в соответствии с процедурой признания", — отметили в Агентстве.