Два пожара "черной пятницы" в Кишиневе: истина где-то рядом

КИШИНЕВ, 23 апр — Sputnik. Продолжается следствие по факту двух крупных возгораний, произошедших в Кишиневе в минувшую пятницу, 20 апреля.

© Sputnik / Miroslav Rotari Названы версии, из-за чего произошли два крупных пожара в Кишиневе

Причины — стандартные

В Генеральном инспекторате по чрезвычайным ситуациям МВД Молдовы представили первые версии возникновения пожаров на улицах Академическая, 1 и Измаильская, 89/1.

В тот день, напомним, первым загорелось здание Института микробиологии и биотехники Академии наук Молдовы на улице Академическая, 1. Звонок о происшествии поступил в 12.06. Для ликвидации возгорания на место прибыли 14 спецмашин и более 100 спасателей, то есть весь гарнизон пожарных Кишинева. Специалисты установили, что огонь охватил тысячу квадратных метров крыши здания. Пожар полностью потушили приблизительно за час.

А уже в 13.13 поступило новое сообщение — загорелось здание торгового центра Lunedor, который расположен на улице Измаильская, 89/1. Пожар ликвидировали за час. По предварительным данным, огонь успел распространиться на более чем 500 квадратных метров облицовки фасада и крыши.

"В случае с пожаром в Институте микробиологии и биотехники специалисты взяли в расчет две версии: короткое замыкание в сети электропитания мобильного оператора и неосторожность с открытым огнем", — отметили в инспекторате по ЧС.

Что касается пожара на улице Измаильской, 89/1, то предварительных версий тоже две — нарушение правил противопожарной защиты при работе с вытяжкой и короткое замыкание.

"Окончательные причины будут включены в отчеты Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям после установления всех обстоятельства возникновения пожаров", — заключили в ведомстве.

© Sputnik / Caitlin Ochs В Молдове в день происходит в среднем по пять пожаров

Мэрия идет по следам агента

Причины пожаров обсуждались и на заседании муниципальных служб примэрии (мэрии) Кишинева в понедельник. И.о. столичного градоначальника Силвия Раду потребовала изъять разрешающие документы на деятельность экономического агента, из-за которого произошло возгорание.

"Большим сюрпризом для всех стало, что во второй раз в этом же торговом центре происходит пожар и, если не ошибаюсь, то по одной и той же причине. Полиции предстоит представить отчеты, а затем мы потребуем отозвать все документы, разрешающие деятельность экономического агента, который во второй раз спровоцировал пожар и поставил под угрозу жизни людей", — сообщила Раду.

По ее мнению, "повезло, что инцидент произошел днем, а не вечером, когда в спортивном зале, находящемся рядом с помещением этого экономического агента, было бы много посетителей".

"Меня удивляет, почему это не произошло изначально, то есть после того, когда в 2016 году произошел первый пожар. Но мы не можем позволить, чтобы в будущем повторялись возгорания в этом заведении. Поэтому прошу ответственных лиц следить за развитием ситуации", — добавила Раду.

В ходе обсуждения выяснилось, что экономический агент работал без заключения пожарных, а возгорание произошло на той же кухне.

Мэрия Кишинева и пожары: Силвия Раду ответила "сюрпризом" на "сюрприз" >>>

"Да, мне объяснили причину. Там используют масло рядом с вытяжкой. Из-за высоких температур происходит возгорание. Поэтому надо отозвать все документы, чтобы не допустить гибели людей", — подчеркнула Раду.

По ее словам, что касается второго здания, которое горело на прошлой неделе на улице Академическая, то чиновникам предстоит проверить соблюдение норм безопасности.