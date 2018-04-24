В Кишиневе обновляют дорожную разметку только там, где есть камеры

Почему в нашем городе порядок есть только там, где за нами наблюдают?

КИШИНЕВ, 24 апр – Sputnik, Нику Гончар. Видеокамера — великое изобретение человечества. Не менее великим стало ее применение для наружного наблюдения, особенно на дорогах.

© Sputnik / Miroslav Rotari Шова: радары и камеры видеонаблюдения на республиканских дорогах не работают

Когда в Кишиневе установили первые видеокамеры над проезжей частью, многие вздохнули с облегчением — наконец-то хоть где-то в нашем городе будет порядок. Да, порядок действительно наступил, но только там, где есть камеры, на остальной же территории все осталось незыблемо прежним, без какого-либо намека на справедливое возмездие в отношении нарушителей.

Шова: в Кишиневе работает 85% камер видеонаблюдения на дорогах >>>

Вскоре искусством соблюдать порядок перед камерами наружного наблюдения овладели практически все, в том числе и работники коммунальных служб. Например, пару дней назад корреспондент Sputnik стал свидетелем того, как коммунальщики наносят новую краску на двойную сплошную линию дороги на улице Миорица близ улицы Георге Асаки. Журналист обрадовался — наконец-то в городе наводят порядок, и даже на дорогах.

© Sputnik / Rodion Proca Рабочие рисуют дорожную разметку в Кишиневе

Но прошло время, и в понедельник наш коллега снова оказался на том же месте. Что же он увидел — двойная сплошная была обновлена… лишь до того места, которое охватывал спектр обзора висящих над дорогой видеокамер. И ни сантиметра дальше!

© Sputnik / Рабочие рисуют дорожную разметку на ул. Миорица

Ну хоть где-то в нашем городе порядок!