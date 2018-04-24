Список улиц Кишинева, где во вторник отключат электроэнергию

Компания Red Union Fenosa сообщает, что для улучшения качества предоставляемых услуг ожидаются отключения электроэнергии на некоторых улицах Кишинева.

КИШИНЕВ, 24 апр — Sputnik. Публикуем список улиц в Кишиневе, где во вторник отключат электроэнергию.

Центр:

— ул. Митрополит Варлаам 73, 75 — в период с 09:00 — 18:00.

© РИА Новости, Инфографика Рейтинг стран Европы по стоимости электроэнергии

Рышкановка:

— ул. Флорилор 12/1 — в период с 09:30 — 17:00.

— ул. В. Бадиу 15, 19, 24-38, 15A, 19A, 38A, К. Брынковяну 24, 24B, 33A, 35, Дойна 59, Хотин 1, 6-16, Путней 49-63, 50-66, Е. Теодорович 2-32, 13-33, Тимишоара 1, 14, 16 — в период с 09:00 — 17:00.

Чеканы:

— ул. Кэрэмидарилор 23-79, 56-94, Л. Ребряну 38/1, Св. Параскива 9-27, Мовиленин 1-51, 2-32, Узинелор 75 — в период с 09:00 — 17:00.

— ул. Колоница 9999, Узинелор 199/2, 201/1, 201/10, 203, 209/1, 210 — в период с 09:10 — 13:00.

Также отключения электроэнергии планируются в районах Молдовы, среди которых Анений Ной, Оргеев, Стрэшень, Кагул, Кантемир, Комрат, Кэлэрашь, Кэушень, Чимишлия, Яловены, и другие.

Более подробную информацию можно получить по телефону Red Union Fenosa: 022-43-11-11.