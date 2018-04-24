В Молдове придумали, как привлечь туристов

КИШИНЕВ, 24 апр — Sputnik. Молдова становится все более привлекательной для туристов. Об этом свидетельствуют данные Национального агентства по туризму за 2017 год, согласно которым нашу страну посетили около 3,8 миллионов гостей.

Это было в прошлом году, а уже в 2018-ом организация по туризму при ООН присвоила Молдове статус Всемирной столицы винного туризма. В связи с чем в стране уже готовят интересные туры и фестивали.

Как сообщил журналистам глава Национального агентства по туризму Станислав Русу, на сегодняшний день Молдова наиболее привлекательна для туристов из Европы и Америки, но также активно развивается сотрудничество в сфере туризма с Россией и Китаем.

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Особые надежды руководство отрасли возлагает на туристов из России, так как обе страны объединяет общая история, язык и отсутствие визового режима.

Также Молдова привлекает гостей своими традициями, качественным вином и вкусной едой из натуральных продуктов. А цены на все в Молдове сравнительно низкие. Присутствует и такой феномен, как медицинский туризм. Граждане других государств приезжают в нашу страну за услугами врачей, которые здесь значительно дешевле, чем в тех же западных странах.

Пользуются популярностью у иностранцев и другие услуги в Молдове.

© Sputnik / Miroslav Rotari Что ищут в Молдове туристы 50+

Развитие туристической отрасли финансирует государство. Больше средств вкладывается в так называемый агротуризм — для гостей организовывают путешествие в глубинку с погружением в патриархальный крестьянский быт.

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Несмотря на все эти положительные моменты, нашим специалистам еще предстоит много работать. Как заявил в интервью для Sputnik Молдова эксперт в области туризма Юрий Кротенко, в среднем в мире на долю туризма приходится до 10% ВВП. В развитых странах, где туризм является основным источником дохода, вклад в ВВП достигает четверти от всего бюджета.

В Молдове же, по его словам, прямой вклад туризма в экономику Молдовы в 2016 году составил всего 1% от внутривалового продукта.

По прогнозам экспертов, к 2027 году в этой сфере будет "крутиться" порядка 100 миллионов долларов, а ее доля в ВВП составит всего 1,2%.