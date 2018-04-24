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Дом в селе Бульбоака

Жилые дома и детский сад в селе Бульбоака трещат по швам

© Sputnik / Nicu Goncear
Общество
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Через населенный пункт проходит трасса республиканского значения, по которой передвигаются большегрузные автомобили. В последние месяцы их поток усилился из-за ремонта моста, который позволяет объехать село Бульбоака.

КИШИНЕВ, 23 апр — Sputnik. Детский сад в селе Бульбоака нуждается в срочном ремонте. Через некоторые трещины в стене просвечивает солнце. А  трещины на потолке в комнате детской группы стремительно разрастаются, и это несмотря на то, что их стараются замазать.  

Как пояснил примар населенного пункта Виктор Жереги, здание, построенное в 60-е годы прошлого века, не выдерживает вибраций, которые создает крупнотоннажный транспорт.

"Нам обещали, что на следующей неделе приедут из министерства и сделают экспертизу здания. В местном бюджете денег мало. Триста тысяч леев на две школы и два садика, и везде летом надо обеспечить ремонт. Без помощи центральных властей мы ничего не сможем сделать", — заявил примар села Бульбоака.

По словам Жереги, грузовики, проезжающие через населенный пункт, давно создают неудобства местным жителям. Вдоль дороги стоят в основном старые дома, построенные в 40-60-х годах  прошлого века, поэтому они особенно уязвимы к внешнему воздействию.  

Большегрузный транспорт проезжает через село  постоянно, поскольку примерно в десятке километров находятся карьеры, где добывают песок. 

Грузовик, проезжающий по одной из улиц в Бульбоака
© Sputnik / Nicu Goncear
Грузовик, проезжающий по одной из улиц в Бульбоака

Ситуация усугубилась с начала весны, когда возобновился ремонт моста, через который можно объехать населенный пункт.

"Теперь весь этот поток идет по нашей дороге, которая выходит на трассу Кишинев-Бендеры. Раньше он делился на две части, и было более терпимо. По нашей дороге ездит тяжелая техника, каждая общим весом примерно в 50 тонн", — отметил собеседник.

Как пояснил примар Бульбоаки, вибрация усиливается из-за плохого состояния самой дороги, на которой никогда не делали капитальный ремонт.

"Они едут не только на большой скорости, они еще и едут по две-три машины. В один день я ждала маршрутку, чтобы уехать в Кишинев. Так за одну минуту прошло 8 машин", — пожаловалась жительница села Бульбоака Валентина Бодю.

Сельчане, живущие вдоль трассы говорят, что опасаются за свою жизнь. В начале апреля семья Попеску чудом избежала трагедии. Рано утром в одной из комнат рухнул потолок. По счастливому стечению обстоятельств, там никто не спал.

Дом в селе Бульбоака
© Sputnik / Nicu Goncear
Дом в селе Бульбоака

"Был очень сильный шум. Из-за упавшего потолка у нас разбилась мебель, посуда, телевизор, компьютер.  Если бы в этой комнате кто-то спал, мы могли бы остаться без детей, или сами умереть", — рассказала  Оксана Попеску.

Ранее село Бульбоака посетил министр экономики Кирилл Габурич. Он поручил инспекторам ANTA вести мониторинг автомобильного транспорта с целью не допустить проезда грузовых машин весом более 12-ти тонн.

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Теги:
трещины, дом, Бульбоака, Общество
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