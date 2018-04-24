Через Молдову пройдет автострада протяженностью в 7 000 километров

КИШИНЕВ, 24 апр — Sputnik. Всемирная ассоциация дорог намерена построить "Черный пояс" — автостраду, протяженностью 7 000 километров.

Эта дорога станет второй по длине в мире после кольцевой автомагистрали в Австралии, длина которой 14 500 километров.

Планируется, что часть автострады пройдет и через территорию Республики Молдова.

© Sputnik / Igor Vzorov Через Днестр пустят большегрузный транспорт

Работы начнутся не позднее 2019 года. Среди стран, по которым будет проходить часть дороги числятся: Турция, Грузия, Армения, Азербайджан, Россия, Украина, Румыния, Болгария, Сербия, Албания и Греция. Сообщается, что к северу от Черного моря уже построена часть трассы.

Все эти страны будут оплачивать свою часть автомагистрали из своих собственных ресурсов, а также из европейских фондов для государств, входящих в Европейский союз.

В Румынии автострада начнется у Джурджу, достигнет Бухареста, поднимется к Плоештам-Бузэу — Мэрэшешть-Бырладу-Хушь, а затем пройдет через Республику Молдова, по направлению к Кишиневу.