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Забастовка. Архивное фото

В Молдове некоторым бюджетникам запретят участвовать в забастовках

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Названы категории бюджетников, кто не сможет принимать участие в забастовках: кого лишили права выходить на такую акцию протеста?

КИШИНЕВ, 24 апр — Sputnik. Многим сотрудникам в бюджетных структурах Республики Молдова запретят на законодательном уровне участвовать в забастовках.

Кишинев
© Sputnik / Евгений Панасенко
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Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты страны предлагает внести коррективы в перечень предприятий, их участков и служб, работники которых не могут участвовать в забастовке.

Как отмечают в профильном ведомстве, внесение дополнений в список связано с тем, что Конституционный суд республики в конце 2017 года признал законной статью Трудового кодекса Республики Молдова, содержащую положения, запрещающие некоторым категориям сотрудников принимать участие в забастовках. Ранее, ее пытался опротестовать один из народных адвокатов Молдовы, отмечают в министерстве.

Предлагается, чтобы в подобных протестных акциях не участвовали чиновники высшего руководящего ранга и государственные служащие в руководстве парламента, Госканцелярии и администрации президента.

Также этого права будут лишены сотрудники правоохранительных органов, юстиции и госбезопаности, в компетенцию которых входит обеспечение общественного, правого порядка и безопасности. Речь идет о судьях, прокурорах, гослужащих с особым статусом.

В забастовках не смогут принимать участие работники центральной публичной администрации — лица, находящиеся на руководящих государственных должностях, а также генеральный секретарь, замгенсека парламента и главы управлений высшего законодательного органа, генсек правительства и его заместитель, руководители кабинетов главы правительства и вице-премьеров, глава контрольной службы премьера, руководители департаментов и их заместители, руководители территориальных управлений Государственной канцелярии и заместители начальников территориальных управлений Госканцелярии.

Международный аэропорт Кишинев
© Sputnik / Evghenii Panasenco
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Ограничения касаются и некоторых сотрудников аппарата президента Молдовы, а именно генерального секретаря и его заместителя.

Не разрешат участвовать в забастовках и сотрудникам медико-санитарных учреждений — дежурным работникам службы "скорой помощи", районных, муниципальных и республиканских больниц, а также государственных аптек.

Поправки распространяются еще и на работников системы связи, энергоснабжения, водоснабжения и канализации, специалистов по управлению воздушным транспортом, государственных служащих со специальным статусом подразделений министерства внутренних дел, работников административных органов и подведомственных учреждений, а также судей, прокуроров, сотрудников Службы информации и безопасности, служащих со специальным званием при Национальном антикоррупционном центре.

Военные и все работники вооруженных сил, чиновники со специальным званием Таможенной службы, Департамента пенитенциарных учреждений, офицеры при Службе государственной охраны также не смогут присоединиться к забастовкам.

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В общей сложности этого права лишат представителей 18 отраслей. Среди них — работники силовых структур, госканцелярии, секретариата парламента, сотрудники, задействованные в управлении воздушным транспортом и в управлении системами телекоммуникаций.

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Теги:
закопроект, список, забастовка, запрет, Молдова
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