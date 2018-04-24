Хорошая новость для молдавских школьников и студентов: что ждет учащихся

Министерство образования, культуры и исследований Молдовы предлагает повысить все виды стипендий: хватит ли денег в бюджете?

КИШИНЕВ, 24 апр — Sputnik. Молдавские власти предлагают повысить на пять процентов все типы стипендий учащихся профессионально-технических училищ, а также студентов лиценциата, мастерата, докторантуры, постдокторантуры, медиков-резидентов и врачей вторичных клиник. С соответствующим предложением выступило министерство образования, культуры и исследований республики.

Речь идет о стипендиях I, II и III категорий, социальных, за особые заслуги и постуниверситетских выплатах.

Данный законопроект рассмотрят на заседании правительства в среду, 25 апреля. По мнению авторов инициативы, предложение об увеличении всех видов стипендий вписывается в лимиты отчислений, предусмотренных на 2018 год.