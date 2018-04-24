Один из молдавских министров выдвинул ультиматум

Глава министерства экономики сделал важное заявление: о чем предупредил подчиненных чиновник?

КИШИНЕВ, 24 апр — Sputnik. Спустя неделю после проверки главной дороги в селе Бульбоака Новоаненского района министр экономики и инфраструктуры Кирилл Габурич поручил ответственным ведомствам окончательно урегулировать проблему с грузовиками, которые пересекают этот населенный пункт.

© Sputnik / Nicu Goncear Жилые дома и детский сад в селе Бульбоака трещат по швам

Через Бульбоаку проходит трасса республиканского значения. В последние месяцы поток крупногабаритного транспорта увеличился из-за ремонта моста, который позволяет объехать село. Некоторые жилые здания в этом населенном пункте не выдерживают вибраций, которые создают большегрузы.

Габурич потребовал, чтобы Национальное агентство автотранспорта установило на въезде в село весы для проверки проезжающих машин, чтобы запретить доступ в населенный пункт грузовиков массой, превышающей 12 тонн.

Также определена часть дороги, по которой могут ездить фуры. Глава Минэкономики поручил Национальному инспекторату по патрулированию оказать помощь в том, чтобы перенаправлять большегрузы на указанную ветку. Габурич потребовал отремонтировать до конца августа объездную дорогу вокруг села Бульбоака.

"Рекомендую руководителям Национального агентства автотранспорта выполнять свою работу без моего участия, чтобы окончательно урегулировать транспортную проблему в Бульбоаке", — цитирует слова Габурича пресс-служба Минэкономики.

На прошлой неделе министр экономики и инфраструктуры потребовал, чтобы ответственные лица при Национальном агентстве автотранспорта следили за дорожным движением и штрафовали водителей, которые не следуют указателям. За неделю инспекторы составили семь протоколов и наложили штрафы примерно на 26 тысяч леев, самый крупный из которых — 11,5 тысячи леев.