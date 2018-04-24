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Кишинев и Тирасполь нашли решение проблемы с автотранспортом

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Тема:
Приднестровское урегулирование (153)
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Стороны молдавско-приднестровского урегулирования скрепили подписи под протоколом, дающим право передвижения автотранспортных средств из Приднестровья по международным трассам.

ТИРАСПОЛЬ, 24 апр – Sputnik, Ирина Ляхова. Представители по политическим вопросам от Тирасполя и Кишинева Виталий Игнатьев и Кристина Лесник подписали протокольное решение "Об участии не осуществляющих коммерческую деятельность транспортных средств из Приднестровья в международном дорожном движении", сообщает корреспондент Sputnik со ссылкой на пресс-службу приднестровского МИДа. Подписание прошло в Бендерах в присутствии представителей посредников и наблюдателей в формате "5+2".

"В данном механизме могут участвовать все без исключения жители и граждане Приднестровья, постоянно проживающие в регионе. Использование механизма является добровольным", — подчеркнул Игнатьев на брифинге после подписания протокола. 

Очередной раунд официальных переговоров по приднестровскому урегулированию в формате 5+2 в Вене
© Photo: mid.gospmr.org
Переговоры в формате "5+2": к чему пришли Кишинев и Тирасполь

Таким образом, приднестровцы, на чьих авто уже есть приднестровские номерные знаки, смогут передвигаться по территории левого и правого берега Днестра без ограничений.

Игнатьев выразил также надежду на то, что механизм заработает в полной мере с 1 сентября 2018 года.

Накануне подписания протокола, 23 апреля, в кишиневском офисе Миссии ОБСЕ состоялось заседание экспертных (рабочих) групп по вопросам развития транспорта и дорожного хозяйства. Тирасполь и Кишинев тогда окончательно согласовали механизм участия приднестровского автотранспорта в международном дорожном движении.

Согласно достигнутой договоренности, транспортные средства из Приднестровья, не осуществляющие коммерческую деятельность, будут участвовать в международном движении при наличии номерных знаков и свидетельств о регистрации транспортного средства согласованного образца. Данные номерные знаки и документы будут выдаваться в Пунктах регистрации транспортных средств (ПРТС) в Тирасполе и Рыбнице.

За время обсуждения автотранспортной проблематики стороны провели более 20 встреч в различных форматах.

Тема:
Приднестровское урегулирование (153)

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Теги:
протокол, переговоры, признание, автомобильные номера, Кристина Лесник, Виталий Игнатьев, Приднестровье, Молдова, Кишинева, Тирасполь
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