Зависимость от роскоши, или на что молдаване тратят кредиты

КИШИНЕВ, 24 апр — Sputnik. Согласно статистике, самые популярные кредиты в молдавских банках приходятся на потребительские займы. Жители республики влезают в долги для покупки последней версии дорогого смартфона или другой техники, для очередного ремонта жилья, для покрытия расходов на свадьбу и даже на кумэтрию (крестины) и на прочие нужды, одной зарплатой на которые явно не обойдешься. Философия этого феномена проста — если играть свадьбу, то богаче, чем у друзей, если крестины, то роскошнее, чем у кумовьев, если ремонт, то изысканнее, чем у соседа. Ну а позволить себе ходить с телефоном, когда кто-то из знакомых уже приобрел последнюю модель, ни в какие границы не входит. Так и живем — кто-то в маршрутках ездит с последней версией iPhone, кто-то отказывает себе во всем, чтобы сыграть пышную свадьбу или сделать дорогой ремонт.

flickr.com/ ChuWeiHunG IPhoto На что готовы молдаване ради роскошной свадьбы или новой машины

Специалисты Национального банка Молдовы подсчитали, что к концу марта общая масса потребительских кредитов в молдавских банках составила в денежном выражении — 4,2 миллиарда леев (всего остаток по банковскому сектору на конец месяца). В соотношении с другими видами кредитов этот вид займов прочно удерживает лидерство. Только за март количество выданных местными финучреждениями потребительских кредитов превысило пять тысяч операций.

На втором месте расположились кредиты физическим лицам, которые занимаются определенным видом деятельности. В марте их число достигло 275.

Если не ремонтировать, то въезжать в новую квартиру — в тройке самых часто выдаваемых займов расположились кредиты на покупку или на строительство жилья. За третий месяц этого года молдавскими банками оформлено 228 подобных договоров, а их общая масса в денежном выражении к концу марта достигла 2,76 миллиарда леев.

За отчетный период молдавские банки выдали 225 кредитов для бизнеса. Сельхозпроизводители получили 185 займов, а 45 кредитов пришлось на пищевую промышленность.

Согласно статистике, чаще всего люди берут кредиты в национальной валюте. На втором месте — займы в евро, а на третьем — в долларах. Кроме того, молдавские банки оформляют кредиты и в другой иностранной валюте.

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По данным Нацбанка, самые востребованные среди населения республики кредиты — те, что выдаются на срок от двух до пяти лет. Их доля в общем объеме замов составляет 40,59%.