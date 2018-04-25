22:02 25 Апреля 2018
Молдова
rumdro
Кишинёв+ 24°C
Прямой эфир
Поиск
Страница учебника за четвертый класс

Неужели мистика: "призрак мальчика" на странице молдавского учебника

© Sputnik / Николай Костыркин
Общество
Получить короткую ссылку
21110

На страницах учебников школ Молдовы можно найти непонятные изображения.

КИШИНЕВ, 25 апр — Sputnik. На вид это — обычный экземпляр учебника "Познание мира" для четвертого класса. По таким занимаются дети в Молдове.

Страница учебника за четвертый класс
© Sputnik / Николай Костыркин
Страница учебника за четвертый класс

Но, если полистать, например, этот экземпляр, то на одной из страниц мы может обнаружить нечто достойное околомистических передач на одном популярном телеканале.

Страница учебника за четвертый класс
© Sputnik / Николай Кострыкин
Страница учебника за четвертый класс

На фотографии, где изображены мальчик и девочка, в правом углу можно различить некое очертание, похожее на, условно говоря, "призрак" другого мальчика.

Страница учебника за четвертый класс
© Sputnik / Николай Костыркин
Страница учебника за четвертый класс

А на другой странице, где на фото изображены радостные мама, папа и дочка, над девочкой мы видим непонятное пятно.

Страница учебника за четвертый класс
© Sputnik / Николай Костыркин
Страница учебника за четвертый класс

Что же это, брак печати или невидимые человеческому глазу формации? Оставаясь романтиками, побудем, все-таки, немного скептиками и не будем делать однозначных выводов.

По теме

Наука и мистика: клады Молдовы и пророчество Ванги
Мистика Лермонтова: кто сказал, что Хэллоуин не наш праздник
С наступающим Хэллоуином – самые мистические места в Кишиневе
В гости к нежити: самые мистические места и здания мира
Теги:
учебник, призрак, мальчик, школа, дети, Молдова
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Яунсарги
    "Зарница" на замке

    Поправки к закону о защите прав детей не позволят латвийским школьникам играть в "зарницу" в России, но депутаты готовы обеспечить им военные лагеря внутри страны.

  • Сейм литовский
    Урежьте парламент!

    В литовском Сейме предложили сократить число депутатов на 15 процентов. С чем связано это неожиданное предложение?

  • Группа ликвидаторов готовится выйти на крышу реактора Чернобыльской атомной электростанции после катастрофы
    Психологический момент

    В Эстонии впервые выплатили пособия "негражданам", которые участвовали в ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС 1986 года.

  • Молоко в гипермаркете
    Оставьте как есть!

    Минсельхозпрод Беларуси настаивает на том, что поставки белорусского молока в Россию должны сохраниться на уровне 2017 года.

  • Морской порт в Батуми
    Здесь был мост

    Автомобильный мост рухнул в курортном городе Батуми. Местные жители утверждают, что строение было аварийным, но обращения в мэрию не помогали.

  • Представление нового премьер министра Геннадия Гагулия кабинету министров
    Познакомьтесь с премьером

    Президент Абхазии Рауль Хаджимба назначил Геннадия Гагулия на пост премьер-министра республики. Что известно о новом главе кабмина?

  • Полиция
    Майское усиление

    Личный состав подразделений МВД Северной Осетии переведут на усиленный вариант несения службы в период майских праздников.

  • Яунсарги
    "Зарница" на замке

    Поправки к закону о защите прав детей не позволят латвийским школьникам играть в "зарницу" в России, но депутаты готовы обеспечить им военные лагеря внутри страны.

  • Сейм литовский
    Урежьте парламент!

    В литовском Сейме предложили сократить число депутатов на 15 процентов. С чем связано это неожиданное предложение?

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Магазин атрибутики ЧМ-2018 по футболу в Калининграде
Минобороны показало обломки сбитых в Сирии ракет
Показаны обломки ракет, выпущенных по Сирии
История мячей ЧМ по футболу
История футбола: как менялись мячи

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться