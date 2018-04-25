Неужели мистика: "призрак мальчика" на странице молдавского учебника

КИШИНЕВ, 25 апр — Sputnik. На вид это — обычный экземпляр учебника "Познание мира" для четвертого класса. По таким занимаются дети в Молдове.

© Sputnik / Николай Костыркин Страница учебника за четвертый класс

Но, если полистать, например, этот экземпляр, то на одной из страниц мы может обнаружить нечто достойное околомистических передач на одном популярном телеканале.

© Sputnik / Николай Кострыкин Страница учебника за четвертый класс

На фотографии, где изображены мальчик и девочка, в правом углу можно различить некое очертание, похожее на, условно говоря, "призрак" другого мальчика.

© Sputnik / Николай Костыркин Страница учебника за четвертый класс

А на другой странице, где на фото изображены радостные мама, папа и дочка, над девочкой мы видим непонятное пятно.

© Sputnik / Николай Костыркин Страница учебника за четвертый класс

Что же это, брак печати или невидимые человеческому глазу формации? Оставаясь романтиками, побудем, все-таки, немного скептиками и не будем делать однозначных выводов.