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Вооруженное нападение

Что произошло в Молдове и мире пока все спали: стрельба и отставки

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Общество
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Все подробности - в утреннем обзоре событий от Sputnik Молдова.

КИШИНЕВ, 25 апр – Sputnik. Два сотрудника полиции и один случайный прохожий ранены в результате уличной стрельбы. Инцидент произошел в Далласе, передает РИА Новости. Полиция Далласа подтвердила, что ее сотрудники ранены. И, судя, по сообщению в твиттере, серьезно.

"Пожалуйста, молитесь за наших офицеров и их семьи", — сообщило полицейское управление.

О состоянии здоровья прохожего не сообщается.

Российский сенатор, политолог Алексей Пушков предложил Совету Европы дружить с Россией.

"ПАСЕ надо не резолюции множить, а думать, как вернуть Россию. Иначе СЕ рискует не только лишиться российских денег, но и России как таковой", — написал Пушков в своем твиттере.

Ранее генсек организации Турбьерн Ягланд назвал неприемлемым тот факт, что Россия не платит взносы в бюджет Совета Европы. При этом он отметил, что организация может принять в связи с этим меры в отношении России.

И.о. мэра Кишинева Силвия Раду сообщила в социальных сетях о своем намерении отказаться от занимаемой должности, чтобы вступить в электоральную гонку за кресло столичного градоначальника. 

Силвия Раду
© Sputnik / Miroslav Rotari
Силвия Раду отказывается от поста и.о. мэра Кишинева

"В среду должна временно отстраниться с поста исполняющей обязанности примара Кишинева и вступить в кампанию", — написала Раду на своей странице в соцсети Facebook

Так что сегодня, в 08.00, Раду выполнит все юридические формальности, а в 10.00 проведет пресс-конференцию в своем офисе.

Тирасполь призвал Кишинев не откладывать в "долгий ящик" переговоры в формате 5+2.

Руководитель внешнеполитического ведомства непризнанной ПМР Виталий Игнатьев в своем заявлении подчеркнул, что Приднестровская сторона настаивает на скорейшем проведении заседания "Постоянного совещания…"

Наследник британского престола принял первых гостей по случаю рождения сына. Герцогиня Кембриджская Кейт, супруга принца Уильяма, родила сына в понедельник, 23 апреля. А вечером 25 апреля ее младшая сестра Пиппа оказалась одной из первых в числе ближайших родственников родителей новорожденного, ожидается, что новорожденного принца посетят в ближайшее время родители Кейт и Пиппы, Кароль и Майкл Миддлтоны, проживающие в Баклбери, графство Беркшир, а также брат Кейт Джеймс Миддлтон. Кароль уже была замечена в Лондоне — она делала покупки, пишет британское издание Hello

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