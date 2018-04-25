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Зарыбление Днестра: главную реку Молдовы выпустили четыре вида рыбы

Зарыбление Днестра: главную реку Молдовы выпустили четыре вида рыбы

© Sputnik / Nicu Goncear
Общество
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Тема:
Днестр: экология, проблемы и пути решения (30)
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Стоимость мальков, закупленных Службой рыбоводства, составляет 250 тысяч леев.

КИШИНЕВ, 25 апр — Sputnik. В Дубоссарское водохранилище в районе села Голерканы выпустили около четырех тонн мальков.

Как пояснил журналистам заместитель директора Службы рыбоводства Молдовы Влад Унгурян, для этого были использованы виды, ранее рекомендованные научными институтами. Это — карп, толстолобик, амур, и пестрый толстолобик. Годовалых мальков закупили на одном из частных предприятий республики.

Зарыбление Днестра: главную реку Молдовы выпустили четыре вида рыбы
© Sputnik / Nicu Goncear
Зарыбление Днестра: главную реку Молдовы выпустили четыре вида рыбы

"Выживаемость очень хорошая, умирает лишь маленький процент рыбы, но это допустимо в процессе перевозки", — рассказал Унгурян.

По словам собеседника, следующая партия рыбы объемом чуть более двух тонн на днях будет выпущена в водохранилище Костешть-Стынка.

Стоимость мальков, закупленных Службой рыбоводства, составляет 250 тысяч леев. 

Влад Унгурян отметил, что зарыбление проходит регулярно, несколько раз в год. Следующий этап состоится уже осенью, когда температура воды  вновь будет благоприятна для транспортировки молодой поросли. 

Зарыбление Днестра: главную реку Молдовы выпустили четыре вида рыбы
© Sputnik / Nicu Goncear
Зарыбление Днестра: главную реку Молдовы выпустили четыре вида рыбы

В связи с нерестом на крупнейших реках Молдовы на данный момент действует запрет на ловлю рыбы. На Пруте он продлится до 5 июня, на Днестре  — до 20-го числа того же месяца.

Тема:
Днестр: экология, проблемы и пути решения (30)

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