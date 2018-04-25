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Кишиневские таксисты меняют правила: что ждет пассажиров

CC0 / emkanicepic
Общество
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Проезд в кишиневских такси будет рассчитываться иначе: о чем рассказали в компаниях-перевозчиках?

КИШИНЕВ, 25 апр — Sputnik. Правила перевозки в кишиневских такси изменятся. Вместо фиксированных тарифов пассажиров ждет расчет по счетчику, а за саму поездку водитель обязан будет выдать чек.

Как заявили Sputnik в администрации одного из столичных таксопарков, нововведение пока еще не вступило в силу.

"Сейчас меняется оборудование на машинах — устанавливаются счетчики. Поэтому пока пассажиры могут сами выбирать тип поездки по фиксированному тарифу или по счетчику. Однако через некоторое время все поездки будут осуществляться только по счетчику", — отметил собеседник агентства.

Объявление в такси Уважаемые пассажиры, оплачивайте поездку согласно чеку, который выдается в конце рейса
© Sputnik / Nicu Goncear
Объявление в такси "Уважаемые пассажиры, оплачивайте поездку согласно чеку, который выдается в конце рейса"

По его словам, изменения в сетку тарифов по километражу вносится не будут. "Тариф в нашей службе так и останется 2,20 лея днем и 2,40 лея ночью", — отметил собеседник.

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Пробный режим

В администрации другой столичной службы такси заявили, что подобные изменения в пробном режиме будут введены с 15 мая.

"Действительно, будут внесены некоторые изменения — оплата будет только по счетчику и с выдачей чека. Такая практика уже тестируется некоторыми службами такси в Кишиневе. Мы официально, скорее всего, приступим к такой практике с 1 июня, а пробный режим стартует, вероятнее, с 15 мая", — сказал представитель столичной службы такси.

Такси
© Photo: pixabay
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С учетом этой практики "неудобные заказы" и простаивание в пробках будет окупаться леем.

"Мы постараемся подогнать тарифы так, чтобы разница из-за перехода от фиксированного тарифа к оплате по счетчику, оказалась не такой большой. Однако могут быть форс-мажорные ситуации. Допустим, пробки из-за ремонта дорог, хотя это временное явление, но в таком случае, конечно, будет разница в тарифе", — отметил собеседник.

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Таким образом, как подчеркнул представитель такси, компания-перевозчик хочет упорядочить работу — "чтобы у водителей была хорошая, фиксированная зарплата, клиенты не жаловались".

Порядок, или дополнительные подводные камни

"Будет порядок. К примеру, многие пассажиры просят подождать водителя, пока он сбегает в магазин и возвращаются спустя 20 минут. Водитель говорит, что простой стоит денег, а пассажир возмущается. Теперь счетчик четко будет показывать, сколько клиент должен оплатить за поездку", — добавил специалист.

Отвечая на вопрос, не будут ли водители злоупотреблять новыми правилами, специально выбирая маршрут длиннее, собеседник отметил, что это тоже будет учитываться.

"У водителя в инструкции прописано, что пассажир выбирает маршрут. Клиент имеет полное право выстраивать маршрут сам. Если водитель настаивает на своем маршруте, который пассажир считает невыгодным, то он может попросить остановиться и вызвать другую машину", — сказал собеседник.

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Источники Sputnik сообщили, что подобные меры связаны с требованием налоговой, которая обязала таксопарки не просто установить, а в полную силу использовать счетчики.

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