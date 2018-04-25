Рядом с нами - вспышка смертельной инфекции

В Минздраве Украины сообщили, что только за текущую неделю корь поразила более одной тысячи человек: это - самая большая вспышка инфекции с 2017 года.

КИШИНЕВ, 25 апр — Sputnik. Более одной тысячи украинцев заболели корью за последнюю неделю, а общее количество заболевших в соседней стране с начала 2018 года превысило 11 тысяч человек.

Об этом сообщила в среду пресс-служба министерства здравоохранения Украины.

"За шестнадцатую неделю 2018 года корью заболели 1070 человек: 507 взрослых и 563 ребенка. Это самое большое количество новых случаев заболевания, зафиксированных за неделю с начала вспышки кори в 2017 году", — говорится в сообщении.

По данным Минздрава Украины, всего с начала 2018 года корью заразились 11,7 тысячи человек, восемь из них скончались от осложнений, вызванных заболеванием. Распространение болезни связано с низким уровнем вакцинации.

"Таким образом, число заболевших в этом году уже почти в два раза превысило показатели 2017 года, когда было зафиксировано только 4782 случая. Показатель смертности также превышен — в минувшем году скончались шесть человек", — отметили в пресс-службе.

© Fotolia / VILevi Опасная инфекция бушует в Европе

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Между тем, как ранее сообщала корреспонденту Sputnik заведующая реанимационным отделением инфекционной больницы имени Тома Чорбэ Галина Кирьякова, молдавские врачи готовы к возможному проникновению кори в нашу страну.

"Угроза есть всегда. Мы очень многого добились в вакцинации. У нас была нормальная вакцинация, плоды которой мы пожинали — мы забыли, что такое ветрянка и скарлатина, мы об очень многих заболеваниях забыли", — сказала врач-инфекционист.

В условиях многочисленных отказов от вакцинации, утверждает собеседница Sputnik Молдова, распространение заболевания становится непредсказуемым.

"Ни один специалист не может предугадать, как у нас будет развиваться ситуация. Если свыше 95% населения вакцинировано, нет шансов развития эпидемии. Все, что ниже 95% — вероятность повышает", — резюмировала Кирьякова.

Корь — острое инфекционное вирусное заболевание с высоким уровнем восприимчивости, передается воздушно-капельным путем. Основным фактором снижения заболеваемости является вакцинация.